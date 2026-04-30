Durante l'inverno in montagna, due guide alpine della provincia sono state vittime di incidenti fatali. L’Associazione guide alpine dell’Alto Adige, con sede a Terlano, ha confermato la morte di queste due figure professionali, senza fornire ulteriori dettagli sui fatti. La notizia ha suscitato cordoglio tra gli operatori del settore, mentre si attendono ulteriori informazioni sulle circostanze delle tragedie.

? Cosa sapere L'Associazione guide alpine dell'Alto Adige a Terlano registra morti di due professionisti locali.. Il nuovo percorso formativo biennale per i candidati parte a maggio per il ricambio generazionale.. A Terlano, il bilancio dell’Associazione delle guide alpine sciatori dell’Alto Adige delinea un inverno caratterizzato da una tragica frequenza di incidenti in quota nonostante la scarsità di nevicate. Durante l’assemblea generale, Zelger ha espresso profonda amarezza per un periodo segnato da perdite pesanti, tra cui spiccano le morti di due professionisti locali impegnati nel soccorso e nell’accompagnamento. Il fragile equilibrio tra libertà e rischi naturali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montagna, l’inverno dei rischi: guide alpine tra lutto e nuovi volti

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