Il presidente del Consiglio regionale ha annunciato il lancio del Forum delle Città della Notte, un'iniziativa dedicata alla sicurezza e alla gestione della movida. La proposta mira a promuovere la notte come risorsa per turismo e cultura, sottolineando l'importanza di un approccio organizzato e coordinato tra le città. La discussione si concentrerà su strategie per garantire sicurezza pubblica e valorizzare l’aspetto culturale delle attività notturne.

"La notte non è soltanto il lato oscuro del giorno, ma una risorsa viva per turismo e cultura". E' così che presidente del Consiglio regionale del Lazio presenta l'organismo permanete di confronto dedicato alla qualità della vita notturna, con il supporto del sottosegretario alla Cultura Giampiero Cannella, il coordinamento organizzativo dell'onorevole Fabio Schiuma e la partecipazione attiva nel Forum di Anna Falchi L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sicurezza e movida, Aurigemma (FdI) lancia il Forum delle Città della Notte

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