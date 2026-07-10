Sicurezza Bergamo | Altri poliziotti entro fine estate L’annuncio del ministro Piantedosi

Entro la fine dell’estate arriveranno nuovi agenti di polizia, secondo l’annuncio del ministro Piantedosi. Sono previsti investimenti aggiuntivi per la sicurezza urbana e interventi specifici sulla gestione dei minori stranieri non accompagnati. La misura mira a rafforzare gli organici e migliorare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Non sono stati forniti numeri precisi sui posti aggiuntivi né dettagli sui fondi destinati.

Rafforzamento degli organici delle forze di polizia, ulteriori investimenti per la sicurezza urbana, gestione dei minori stranieri non accompagnati. Sono i tre dossier che la sindaca Elena Carnevali e l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni, alla presenza del prefetto Luca Rotondi, hanno posto all’attenzione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Dossier anticipati in parte dalla sindaca a inizio maggio in una lettera, dopo il colpo da 300 mila euro alla boutique Tiziana Fausti (fra le prime spaccate di una lunga serie in centro) e analizzati più nel dettaglio nel colloquio al Viminale, durato quasi un’ora. «Ringraziamo il ministro per l’attenzione dimostrata al nostro territorio — dichiarano Carnevali e Angeloni —. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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