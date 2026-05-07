Sicurezza a Bergamo la sindaca Carnevali scrive al ministro Piantedosi | Servono più agenti

La sindaca di Bergamo ha inviato una lettera al ministro dell’Interno chiedendo un aumento del personale delle forze di sicurezza. La richiesta arriva in seguito a un furto avvenuto nel centro della città, che ha sollevato preoccupazioni sulla presenza di agenti. La comunicazione ufficiale sottolinea la necessità di rafforzare i controlli e migliorare la sicurezza urbana.

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LA LETTERA. La sindaca di Bergamo Elena Carnevali ha scritto al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per chiedere il potenziamento degli organici delle forze di pubblica sicurezza, dopo il grave furto avvenuto in centro città. Nella lettera sottolinea la crescita del capoluogo bergamasco, il ruolo strategico dell’aeroporto di Orio al Serio e la necessità di rafforzare la presenza dello Stato sul territorio per garantire maggiore sicurezza urbana. «Il grave furto avvenuto alle 5.20 di questa mattina (giovedì 7 maggio,ndr) rappresenta purtroppo un episodio che si aggiunge a una serie di ultimi fatti che alimentano una crescente preoccupazione tra cittadini, residenti e operatori economici», afferma la sindaca in una nota diffusa dal Comune.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Sicurezza a Bergamo, la sindaca Carnevali scrive al ministro Piantedosi: «Servono più agenti» Notizie correlate Leggi anche: La sindaca Carnevali scrive al ministro Piantedosi: “Bergamo ha bisogno di potenziare la sicurezza” Sicurezza alla stazione ferroviaria, la sindaca Celentano chiede l'intervento del ministro PiantedosiLa situazione della sicurezza in città peggiora, e la sindaca scrive al ministro dell’interno: serve un presidio della polizia ferroviaria alla... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sicurezza a Bergamo, la sindaca Carnevali scrive al ministro Piantedosi: Servono più agenti; Urto alla Porta Sant’Agostino: danneggiata una parte dell’arco interno; La Provincia alla tappa bergamasca del tour Il lavoro viaggia con noi; La sindaca Carnevali scrive al ministro Piantedosi: Bergamo ha bisogno di potenziare la sicurezza. Sicurezza a Bergamo, la sindaca Carnevali scrive al ministro Piantedosi: «Servono più agenti»La sindaca di Bergamo Elena Carnevali ha scritto al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per chiedere il potenziamento degli organici delle forze di pubblica sicurezza, dopo il grave furto avvenuto ... ecodibergamo.it La sindaca Carnevali scrive al ministro Piantedosi: Bergamo ha bisogno di potenziare la sicurezzaIl messaggio della prima cittadina: Il grave furto avvenuto alle 5.20 di questa mattina in pieno centro, rappresenta purtroppo un episodio che si aggiunge a una serie di ultimi fatti che alimentano u ... bergamonews.it Oltre a OpenAI, anche Microsoft, X e Google hanno accettato che ci sia un processo di test «per la sicurezza nazionale» sui loro nuovi modelli prima che vengano rilasciati al pubblico - facebook.com facebook Sicurezza idraulica e idrogeologica, firmato un protocollo d’intesa tra enti e istituzioni del territorio x.com