Si volerà a Catania anche d’inverno | Scalo sempre più competitivo

Un nuovo volo collega il Fellini a Catania anche durante l'inverno. La rotta sarà operativa tutto l'anno, senza interruzioni stagionali, e si prevede che il collegamento continuerà anche nella prossima estate. La tratta rappresenta un incremento della offerta di voli dall'aeroporto, che si conferma sempre più competitivo nel periodo invernale.

Dal Fellini si vola verso Catania. Non una novità in assoluto, ma se si guarda al periodo ecco che emerge la portata del nuovo collegamento. Il volo per Catania sarà infatti attivo durante tutto il periodo invernale, con la possibilità che appare scontata, di un proseguo anche nella prossima stagione estiva. "Il prolungamento della rotta su Catania anche per la stagione invernale – sottolinea Leonardo Corbucci amministratore di Airiminum – rappresenta un traguardo che va ben oltre il valore del singolo collegamento. Catania è una degli aeroporti italiani più importanti (il più importante del sud) e la connessione stabile tutto l’anno è per noi un upgrade dello standing dell’aeroporto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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