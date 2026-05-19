Frosinone lo Scalo diventa sempre più pedonale
A Frosinone, le modifiche alla viabilità e alle aree pedonali nello Scalo stanno suscitando crescenti proteste tra i residenti e gli automobilisti. La riqualificazione delle zone centrali e l’istituzione di nuove aree pedonali hanno portato a cambiamenti nelle rotte di circolazione, con conseguenti disagi e malumori diffusi. Le autorità comunali hanno avviato interventi per rendere più pedonale il centro, ma le reazioni della popolazione sono contrastanti, con molte persone che lamentano difficoltà nel muoversi e nel raggiungere determinate zone della città.
Cresce il malcontento in diverse zone di Frosinone sul fronte della viabilità e delle modifiche alla circolazione urbana. Al centro delle polemiche ci sono i nuovi cantieri e l’ampliamento delle aree pedonali, con proteste che coinvolgono sia il quartiere Scalo sia l’area di De Matthaeis. Tutto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
06.02.2026 FROSINONE: STAZIONE, INAUGURATO IL SOVRAPPASSO
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