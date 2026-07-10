Durante un volo Ryanair partito da Salonicco e diretto a Memmingen, un motore ha subito un guasto, provocando la rottura di un finestrino. Alcuni frammenti sono finiti all’interno dell’aereo, rischiando di risucchiare un passeggero seduto vicino. La moglie dell’uomo lo ha trattenuto per evitare che fosse risucchiato. Altri quattro passeggeri sono stati portati in ospedale a causa delle ferite riportate durante l’incidente.

Paura sul volo Ryanair FR1879 decollato da Salonicco e diretto a Memmingem, in Germania. Un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino rischiando il risucchio di un passeggero serbo che era seduto accanto. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un 61enne, è stato trattenuto sul sedile da altri passeggeri. L'aereo è quindi stato costretto ad un atterraggio di emergenza. Quattro passeggeri sono stati trasportati in ospedale a scopo precauzionale per accertamenti. L'incidente e il racconto dei passeggeri Stando alle testimonianze dei passeggeri raccolte dall'emittente statale Ert, pochi minuti... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Si rompe il finestrino sul volo Ryanair, passeggero quasi risucchiato: trattenuto dalla moglie. Altri 4 in ospedale

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