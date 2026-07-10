Si lancia col paracadute dal Duomo | bloccato

Un base jumper si è lanciato dalle guglie del Duomo prima dell’alba, ma è stato bloccato. Le immagini del salto stanno circolando online. La polizia ha fermato l’uomo prima che potesse raggiungere il suolo. Non sono stati riferiti danni a persone o strutture. La scena è stata ripresa da testimoni e condivisa sui social media. La sicurezza dell'edificio è stata rafforzata dopo l’incidente.

Stanno facendo il giro del web le immagini di un base jumper che, ieri prima dell’alba, si è lanciato col paracadute dalle guglie del Duomo di Milano. Un video di pochi secondi immortala il salto lungo la facciata, il paracadute con i colori della Palestina verde, bianco e rosso su uno sfondo nero che si apre e l’atterraggio nel mezzo della piazza milanese, semideserta a quell’ora. Il tempo di impacchettare la vela e correre via, verso il Museo del ‘900, dove l’uomo è stato però fermato da una volante. La bravata rischia ora di costare una denuncia ad un italiano di 32 anni, la cui posizione è al vaglio della polizia che lo ha identificato. Il Security Manager della Veneranda Fabbrica del Duomo, Guido Nuovo, sta collaborando per ricostruire l’episodio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Milano, si lancia con il paracadute dal Duomo: bloccato dalla polizia

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