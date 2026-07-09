Si lancia col paracadute dal Duomo di Milano esibendo i colori della Palestina | bloccato dalla polizia
Un uomo si è lanciato col paracadute dalle guglie del Duomo di Milano prima dell'alba, esibendo i colori della Palestina. L'episodio è stato interrotto dalla polizia, che ha bloccato il tentativo. Le immagini del salto sono diventate virali sui social media. La polizia ha fermato il paracadutista e sta indagando sulle motivazioni dell'azione. Non ci sono state altre persone coinvolte e non sono stati riferiti danni a persone o proprietà.
Stanno facendo il giro del web le immagini di un base jumper che, prima dell'alba, si è lanciato col paracadute dalle guglie del Duomo di Milano. Un video di pochi secondi immortala il salto lungo la facciata, il paracadute con i colori della Palestina verde, bianco e rosso su uno sfondo nero che si apre e l'atterraggio nel mezzo della piazza semideserta. Il tempo di impacchettare la vela e correre via, verso il Museo del '900, dove è stato però fermato da una volante. La bravata rischia ora di costare una denuncia ad un italiano di 32 anni, la cui posizione è al vaglio della polizia che lo ha identificato. Il responsabile della sicurezza della Veneranda Fabbrica del Duomo, Guido Nuovo, sta collaborando con le forze dell'ordine per cercare di ricostruire nei minimi l'episodio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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