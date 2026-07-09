Si lancia col paracadute dal Duomo di Milano esibendo i colori della Palestina | bloccato dalla polizia

Notizia in breve

Un uomo si è lanciato col paracadute dalle guglie del Duomo di Milano prima dell'alba, esibendo i colori della Palestina. L'episodio è stato interrotto dalla polizia, che ha bloccato il tentativo. Le immagini del salto sono diventate virali sui social media. La polizia ha fermato il paracadutista e sta indagando sulle motivazioni dell'azione. Non ci sono state altre persone coinvolte e non sono stati riferiti danni a persone o proprietà.