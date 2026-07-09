Si lancia col paracadute dalle guglie del Duomo nel cuore della notte
Un giovane si è lanciato col paracadute dalle guglie del Duomo durante la notte. È atterrato sul sagrato, davanti a poche persone presenti in piazza. L'atterraggio è avvenuto senza incidenti, suscitando sorpresa tra i testimoni. La polizia ha intervenuto sul posto, ma non sono stati segnalati danni o feriti. Il salto è stato effettuato senza autorizzazione e sta ora indagando sulle modalità dell'operazione.
Il giovane è atterrato sul sagrato fra lo stupore (e l'ammirazione) delle poche persone presenti a quell'ora in piazza Duomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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