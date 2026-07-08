Si arrampicano sui tubi del gas per entrare in casa e rubare i gioielli | arrestati
Due uomini di nazionalità georgiana, di 32 e 34 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Bergamo. Sono stati trovati all’interno di un appartamento mentre cercavano di entrare, arrampicandosi sui tubi del gas, con l’obiettivo di rubare gioielli. La polizia li ha sorpresi durante il tentativo di furto e li ha fermati sul posto. I due sono stati portati in caserma e si trovano ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Bergamo. Due cittadini georgiani, di 32 e 34 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato dopo essere stati sorpresi all’interno di un appartamento mentre tentavano di mettere a segno un furto. L’episodio è avvenuto all’alba di martedì 7 luglio in via Rossini. L’allarme è scattato intorno alle 5 del mattino, quando un residente ha contattato la Sala Operativa della Questura dopo aver sentito il rumore di un vetro infranto. Affacciatosi dalla finestra del proprio appartamento, al quarto piano dello stabile, l’uomo ha notato alcune persone muoversi all’interno di un’abitazione situata al secondo piano. Una volante è intervenuta immediatamente sul posto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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