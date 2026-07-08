Si arrampicano sui tubi del gas per entrare in casa e rubare i gioielli | arrestati

Notizia in breve

Due uomini di nazionalità georgiana, di 32 e 34 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Bergamo. Sono stati trovati all’interno di un appartamento mentre cercavano di entrare, arrampicandosi sui tubi del gas, con l’obiettivo di rubare gioielli. La polizia li ha sorpresi durante il tentativo di furto e li ha fermati sul posto. I due sono stati portati in caserma e si trovano ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.