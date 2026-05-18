Ladro si arrampica sui tubi per entrare in casa messo in fuga

Un tentativo di furto si è verificato alcuni giorni fa in una frazione collinare di Cava de' Tirreni. Secondo quanto riportato da un quotidiano locale, un individuo avrebbe cercato di entrare in un appartamento arrampicandosi sui tubi esterni dell'edificio. Tuttavia, l'intervento di qualcuno nelle vicinanze ha messo in fuga il ladro, impedendo che il furto andasse a buon fine. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto.

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