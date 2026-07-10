Shopping con la carta rubata | arrestata una 25enne Il complice travolge una agente e scappa

Una donna di 25 anni è stata arrestata a San Marino dopo aver utilizzato una carta di pagamento rubata durante un acquisto. La polizia ha fermato la coppia di sospetti grazie alla segnalazione di una commessa, che ha notato comportamenti sospetti. Durante l’intervento, il complice ha investito un agente per scappare, mentre la donna è stata portata in custodia con l’accusa di furto, uso indebito di carte e resistenza.

È stata la prontezza di una commessa a far scattare la trappola contro una coppia di malviventi. Una cittadina francese di 25 anni è così finita in manette a San Marino, accusata di furto, utilizzo indebito di carte di pagamento e resistenza. Il fermo è il risultato di un’indagine lampo nata a fine giugno, subito dopo la denuncia del furto di una carta di credito, successivamente utilizzata per effettuare alcuni acquisti sul Titano. Proprio all’interno dell’attività commerciale, la dipendente ha riconosciuto i due sospettati e ha allertato i militari, che sono accorsi sul posto riuscendo a intercettare la coppia. Durante le procedure di identificazione, però, la situazione è rapidamente degenerata: l’uomo ha scatenato una violenta colluttazione per aprirsi un varco ed è riuscito a fuggire a bordo di un’auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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