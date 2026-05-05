Preleva con la carta rubata a una donna delle pulizie | condannato

Un uomo di 40 anni di Agrigento è stato condannato a un anno di reclusione dopo aver utilizzato una carta di credito rubata a una donna delle pulizie. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il momento in cui prelevava denaro con la carta, che non era di sua proprietà. Il giudice ha emesso la sentenza in seguito alle prove raccolte nel procedimento legale.

Le telecamere lo hanno ripreso mentre prelevava con una carta di credito che non era la sua. Salvatore Salamone, quarantenne di Agrigento, è stato condannato a un anno di reclusione dal giudice Manfredi Coffari per aver utilizzato il bancomat sottratto a una dipendente di un'impresa di pulizie.La.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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