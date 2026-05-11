Shopping compulsivo con la carta rubata | l' inseguimento tra i locali terminato con l' arresto

Nella giornata di ieri a Milano, un uomo di 59 anni è stato arrestato dalla polizia locale dopo aver compiuto acquisti con una carta di credito rubata. L’episodio è iniziato con il furto della carta, seguito da un inseguimento tra i negozi del centro cittadino. Gli agenti sono riusciti a bloccare il sospetto e ad arrestarlo, dopo averlo individuato mentre utilizzava il mezzo di pagamento illecito.

Un furto fulmineo trasformato in una caccia all'uomo digitale tra le vie del centro. Nella giornata di ieri, 10 maggio, gli agenti della polizia locale di Milano hanno tratto in arresto un cittadino di 59 anni, ritenuto responsabile del furto e dell’indebito utilizzo di una carta di credito ai.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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