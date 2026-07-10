Sfregiata in volto alla fermata del metrò | Pensavo di morire il sangue mi impediva di respirare
Una donna è stata ferita al volto mentre aspettava il treno alla fermata della metropolitana. La vittima ha riferito di aver pensato di morire e di non riuscire a respirare a causa del sangue. L’aggressore, un uomo di 27 anni, ha urlato “perché mi guardi? Sono musulmano” prima di colpirla. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale.
Le parole della vittima casuale di Mohamed Saidi, il ventisettenne che l’ha colpita al grido di “perché mi guardi? Sono musulmano, non guardarmi”. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it
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Parla la ragazza sfregiata in metrò da Mohammed Saidi: “Ho pensato di morire. Gli ho detto che non lo stavo guardando, ma lui mi ha colpita”Una ragazza di 22 anni ha raccontato di aver pensato di morire dopo essere stata sfregiata da un uomo sulla banchina della metropolitana Duomo.