Sfregiata in volto alla fermata del metrò | Pensavo di morire il sangue mi impediva di respirare

Notizia in breve

Una donna è stata ferita al volto mentre aspettava il treno alla fermata della metropolitana. La vittima ha riferito di aver pensato di morire e di non riuscire a respirare a causa del sangue. L’aggressore, un uomo di 27 anni, ha urlato “perché mi guardi? Sono musulmano” prima di colpirla. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale.