La pm ha chiesto il carcere per il 27enne che ieri ha aggredito e sfregiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della metropolitana a Milano. L’uomo, arrestato la notte prima, era stato poi rilasciato. L’aggressore è considerato pericoloso e potrebbe ripetere l’azione. La vittima ha riportato ferite al volto. La polizia ha avviato le indagini.

Mohammed Saidi, il 27enne che ieri ha aggredito e sfregiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana di Milano è pericoloso e potrebbe colpire ancora. Per questo la pm Simona Ferraiuolo ha firmato la richiesta di convalida dell’arresto e di custodia cautelare in carcere. Nella richiesta di convalida che arriverà al gip (con l’interrogatorio che verosimilmente si terrà domani) si parla di pericolo di fuga e reiterazione del reato: il giovane è accusato di resistenza a pubblico ufficiale al momento dell’arresto, lesioni (per il pugno) e del reato, introdotto nel 2019, di ‘ deformazione dell’aspetto... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Sfregiata in metro a Milano, la pm chiede il carcere: l’aggressore è pericoloso e potrebbe colpire ancora. Era stato arrestato e rilasciato la notte prima

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