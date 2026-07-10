Un uomo di 27 anni è stato arrestato il 9 luglio dopo aver ferito con un coltello una ragazza nella fermata Duomo della metropolitana a Milano. Il pubblico ministero ha richiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere, definendo l’uomo pericoloso e potenzialmente in grado di colpire di nuovo. L’indagato è stato portato in carcere, mentre le indagini continuano.

"Potrebbe colpire ancora, è pericoloso". Il pm ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere a carico di Mohammed Saidi, il 27enne algerino arrestato il 9 luglio dalla Polizia locale dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana a Milano. Dalle dichiarazioni della 23enne e dei testimoni risulta che l'uomo le avrebbe detto "perché mi stai guardando?" e lei gli avrebbe risposto "non guardo te, sto parlando con un'amica", in realtà un'altra ragazza che era là vicino. Espediente usato per tentare di proteggersi., Era irregolare in Italia, il 27enne ed era già stato arrestato dalla Polizia per furto e per il danneggiamento di alcune auto in sosta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Ragazza sfregiata a Milano, pm: "È pericoloso deve stare in carcere"

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Adesso basta!!! Sì sta superando ogni limite. Dopo l’italiano accoltellato al bar, oggi una povera ragazza sfregiata da un’altra risorsa nel nome di Allah. E non iniziate a invocare infermità o altro. Via dall’Italia senza se e senza ma. #Milano x.com

Milano, sfregia una 23enne con un coltello in metro: Che cos'hai da guardare. Arrestato un 27enneUn uomo ha sgregiato una ragazza in metropolitana a Milano. Che cos'hai da guardare. Sono uomo e sono musulmano, ha detto Mohammed Saidi, algerino 27enne, a una ragazza di 23 anni di origini marocch ... tg.la7.it

Milano, 27enne sfregia ragazza: Cosa guardi? Sono uomo e musulmano. ArrestatoChe cos'hai da guardare. Sono uomo e sono musulmano. É quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni, di origini marocchine, in pieno centro ... tg24.sky.it