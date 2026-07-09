"Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano". E' quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano, alla fermata metro Duomo. Il 27enne, irregolare in Italia, è stato arrestato dalla polizia locale. La vittima è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo. Contestato all'algerino il reato di sfregio permanente al volto. L'aggressore la notte scorsa era stato arrestato per furto e danneggiamento delle auto in sosta e rilasciato., Secondo le prime informazioni, l'aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi intorno alle 15. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Tgcom24.mediaset.it - "Cosa guardi? Sono uomo e musulmano", 27enne sfregia al volto una ragazza in metro a Milano | L'aggressore era stato arrestato e rilasciato la notte scorsa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

«Cosa guardi Sono uomo e musulmano», 27enne sfregia al volto una 23enne a Milano

Notizie e thread social correlati

"Cosa guardi? Sono uomo e musulmano", 27enne sfregia al volto una ragazza in metro a Milano: arrestatoUn uomo di 27 anni di origini algerine ha aggredito una ragazza di 23 anni in metropolitana a Milano, alla fermata Duomo.

Leggi anche: "Cosa guardi? Sono uomo e musulmano", 27enne sfregia al volto una ragazza a Milano: arrestato

Temi più discussi: Dio, truffa e famiglia: Adinolfi fa gli auguri alla figlia e gli haters si scatenano sotto il post; Serj Tankian: Cosa aspettarsi dai System of a Down a Milano? Esplosioni; Tredicenne precipita da un palazzo a Scampia e muore: era in punizione, le avevano vietato il cellulare; L'arcivescovo di Agrigento: il Papa a Lampedusa carezza per i migranti, appello all'Europa.

Milano, uomo sfregia una 22enne sulla banchina del metrò in Duomo: Cosa guardi? Sono musulmano x.com

Milano, 27enne sfregia ragazza: Cosa guardi? Sono uomo e musulmano. ArrestatoChe cos'hai da guardare. Sono uomo e sono musulmano. É quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni, di origini marocchine, in pieno centro ... tg24.sky.it

Cosa guardi? Sono uomo e musulmano, sfregia una ragazza in metro a MilanoUna ragazza di 22 anni di origine marocchina è stata aggredita e sfregiata da un 27enne di origine algerina mentre si trovava sulla banchina della metropolitana all'altezza della fermata Duomo. L'uomo ... adnkronos.com