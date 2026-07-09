Cosa guardi? Sono uomo e musulmano 27enne sfregia al volto una ragazza in metro a Milano | L' aggressore era stato arrestato e rilasciato la notte scorsa

Da tgcom24.mediaset.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano". E' quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano, alla fermata metro Duomo. Il 27enne, irregolare in Italia, è stato arrestato dalla polizia locale. La vittima è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo. Contestato all'algerino il reato di sfregio permanente al volto. L'aggressore la notte scorsa era stato arrestato per furto e danneggiamento delle auto in sosta e rilasciato., Secondo le prime informazioni, l'aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi intorno alle 15. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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