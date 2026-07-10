Sfregia una ragazza al Duomo di Milano perché l’ha guardato | chi è Mohammed Saidi scarcerato la notte prima

Un uomo di 27 anni è stato arrestato a Milano e scarcerato nella notte dopo aver sfregiato il volto di una ragazza di 23 anni sulla banchina della metropolitana Duomo. L’aggressione è avvenuta perché la giovane aveva, secondo quanto riferito, rivolto uno sguardo all’uomo. La vittima ha riportato ferite al volto e ha ricevuto assistenza medica. La polizia ha fermato il sospetto poco dopo l’incidente e ha avviato le indagini.

Si chiama Mohammed Saidi, il 27enne arrestato a Milano dopo aver sfregiato il volto di una ragazza di 23 anni sulla banchina della metropolitana Duomo. Di origine algerina, Saidi era stato scarcerato la scorsa notte dopo un arresto per una serie di furti e danneggiamenti di alcune auto. La sera precedente era stato fermato dalla polizia con l’accusa di aver scassinato tre macchine tra la zona Buenos Aires e il quartiere Rubattino, utilizzando un grosso cacciavit e per entrare nelle auto e rubare oggetti lasciati all’interno. Portato davanti al giudice per la direttissima, aveva ricevuto un divieto di dimora e si era ritrovato nuovamente libero. 🔗 Leggi su Open.online

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