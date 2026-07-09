Un uomo è stato arrestato a Milano dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza di 23 anni vicino alla fermata della metro in zona Duomo. La vittima ha riferito che l’aggressore le avrebbe chiesto “Cosa guardi? Sono uomo e musulmano” prima di colpirla. L’aggressione è avvenuta in strada e la donna è stata soccorsa dalle ambulanze. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine e portato in caserma.

Vittima dell’aggressione una giovane nei pressi della fermata della metro: “Cosa guardi? Sono uomo e musulmano”. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

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© Milano.repubblica.it - Milano, sfregia con un coltello una ragazza di 23 anni in Duomo: arrestato

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