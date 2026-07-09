Articolo in aggiornamento Choc nel centro di Milano. L'ultimo episodio di violenza si è verificato nei pressi della fermata Duomo della metropolitana. "Che cos'hai da guardare. Sono uomo e sono musulmano" avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine. Prima le parole, dunque. Poi ha tirato fuori l'arma e ha colpito la giovane. Il 27enne, irregolare in Italia, è stato arrestato dalla Polizia locale. La vittima, in regola con i documenti, è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - "Cosa guardi? Sono uomo e musulmano". E sfregia una ragazza al volto. Choc in Piazza Duomo a Milano

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