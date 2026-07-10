Sfregia ragazza a Milano Mohammed Saidi è pericoloso e può colpire ancora Gli sputi il pugno e il coltello al viso della 23enne

Un uomo di 27 anni, di nazionalità algerina, è stato arrestato ieri a Milano dopo aver aggredito una ragazza di 23 anni alla stazione Duomo della metropolitana. Durante l’attacco, l’uomo ha sputato, colpito con un pugno e ferito la giovane al viso con un coltello. Le forze dell’ordine hanno valutato il soggetto come pericoloso e a rischio di reiterare il reato.

È ritenuto « pericoloso » e con possibile rischio di reiterazione del reato Mohammed Saidi, il 27enne algerino arrestato ieri dopo aver aggredito e sfregiato con un coltello una 23enne alla stazione Duomo della metropolitana di Milano. È quanto emerge dalla richiesta di convalida dell’arresto e di custodia cautelare in carcere firmata dalla pm Simona Ferraiuolo, che ora dovrà essere valutata dal gip. Tra le contestazioni figurano lo sfregio permanente del volto, le lesioni per il pugno sferrato alla vittima e la resistenza a pubblico ufficiale durante l’arresto. L’aggressione: sputi e pugni per averlo «guardato». Secondo la ricostruzione contenuta negli atti e basata sulle testimonianze della vittima e delle persone presenti al momento dei fatti, l’aggressione sarebbe nata da una frase rivolta dall’uomo alla ragazza. 🔗 Leggi su Open.online

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Giovane sfregiata in metro a Milano: arrestato un 27enne

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Milano, sfregia una sconosciuta nel metrò: «Sono uomo e musulmano, non mi puoi guardare». Mohammed Saidi era già stato arrestato e rilasciatoUn uomo ha ferito una donna nel metrò di Milano, afferrandola e dicendo: «Sono uomo e musulmano, non mi puoi guardare».

Temi più discussi: Chi è Saidi Mohammed, l’uomo che ha sfregiato la 23enne sulla banchina del metrò alla stazione Duomo; Milano, sfregia una sconosciuta nel metrò: Sono uomo e musulmano, non mi puoi guardare. Mohammed Saidi era già stato arrestato e rilasciato; Sfregia una ragazza al Duomo di Milano perché l'ha guardato: chi è Mohammed Saidi, scarcerato la notte prima; Milano, sfregia con un coltello una ragazza di 23 anni in Duomo: arrestato.

All’alba, Mohammed Saidi (algerino clandestino) era già stato arrestato per tentato furto aggravato. Giudicato per direttissima in mattinata, era stato rilasciato con un divieto di dimora a Milano. Solo poche ore dopo, aggredirà però brutalmente la ragazza in m x.com

Parla la ragazza sfregiata in metrò da Mohammed Saidi: Ho pensato di morire. Gli ho detto che non lo stavo guardando, ma lui mi ha colpitaLa 23enne è stata aggredita a pugni e con una lama nel mezzanino della fermata Duomo di Milano. Per il 27 algerino, irregolare sul territorio, la pm ha chiesto la convalida dell'arresto e della custod ... ilgiorno.it

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