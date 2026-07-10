Milano sfregia una sconosciuta nel metrò | Sono uomo e musulmano non mi puoi guardare Mohammed Saidi era già stato arrestato e rilasciato

Da milano.corriere.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha ferito una donna nel metrò di Milano, afferrandola e dicendo: «Sono uomo e musulmano, non mi puoi guardare». La vittima, di 23 anni, ha riportato una ferita alla bocca che si estende lungo la guancia sinistra, fino al collo. L’aggressore, già arrestato in passato, è stato successivamente rilasciato. La lama ha causato un taglio che potrebbe lasciare tracce permanenti.

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La lama le affonda all’angolo della bocca. E in un attimo prosegue lungo la guancia sinistra, fino al collo. Lo sfregio sul volto della 23enne potrebbe restare per sempre. In un angolo a terra, sotto il sagrato del Duomo, nel cuore di Milano, nel mezzanino di quella metropolitana «gialla» costantemente affollata di pendolari e turisti, resta un’ampia pozza di sangue, i fazzoletti usati dai passanti per cercare d’aiutare quella ragazza terrorizzata e sotto choc, e le garze con cui i soccorritori hanno tamponato la profonda ferita, prima della corsa in ambulanza verso il vicino pronto soccorso dell’ospedale Policlinico. L’aggressione è stata tanto brutale, quanto senza senso. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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