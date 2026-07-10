Sfratto rinviato per la centenaria della Garbatella ma manca una presa di posizione chiara dal sindaco
Lo sfratto di una donna di 102 anni nella zona della Garbatella è stato rinviato, ma il sindaco non ha ancora espresso una posizione ufficiale sulla vicenda. La decisione di posticipare l’atto di sfratto è stata adottata, anche se non sono state fornite motivazioni ufficiali. Nel frattempo, centinaia di cittadini si sono radunati davanti all’abitazione per opporsi all’operazione. La situazione si è verificata in un giorno di luglio, in un contesto di forte calore e mobilitazione popolare.
A volte alcune storie riescono a rappresentare la realtà, le scelte economiche e urbanistiche meglio di qualsiasi studio scientifico. Così succede che a Roma in un surriscaldato giorno di luglio centinaia di persone abbiano fatto muro su uno sfratto. Uno sfratto particolare. Il quartiere di questa storia è Garbatella, e la mattina del 9 luglio l’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto eseguire uno sfratto a via Badoero 51. Lo sfratto di una signora di quasi 100 anni, che abita nel quartiere da sempre. L’abitazione oggetto dello sfratto fa parte di un immobile di proprietà del Fondo immobiliare Cicerone, composto da 169 appartamenti; di questi sono rimasti da “svuotare” meno di 60, tra questi quello della signora di quasi cento anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Garbatella fa scudo a Pina: la centenaria sotto sfratto diventa simbolo dell’emergenza casaNella zona della Garbatella, una donna di 100 anni si trova sotto sfratto, attirando l’attenzione sulla crisi abitativa.
Busyan, 64 anni, adesso è in mezzo a una strada: lo sfratto rinviato per 22 volteDopo oltre tre decenni in Italia, un uomo di 64 anni si trova senza casa, costretto a lasciare l’abitazione a seguito di uno sfratto, rimandato 22...
Temi più discussi: Sfratto rinviato per la pasticceria Dagnino: Italia Nostra chiede il vincolo artistico; Inquilini di via Baodero, a Roma: per la centenaria Pina sfratto rinviato a ottobre. La risposta della proprietà: Ristruttureremo le case; Dagnino, sfratto rinviato di un mese per la storica pasticceria. Chiesto il vincolo di bene artistico; Garbatella, rinviato al 30 ottobre lo sfratto di Pina. La proprietà: Gli alloggi vuoti torneranno in affitto.
SFRATTO RINVIATO A SESTO SAN GIOVANNI Una buona notizia, ma l'emergenza abitativa resta. Lo sfratto previsto per martedì 7 luglio a Sesto San Giovanni è stato rinviato. Un risultato importante, ottenuto grazie all'impegno e alla mobilitazione di chi og facebook
Sfratto rinviato per la pasticceria Dagnino: Italia Nostra chiede il vincolo artistico ift.tt/KhcHndj x.com
Serco ha offerto di prendere in affitto la mia proprietà per accogliere richiedenti asilo. Affitti garantiti per 5 anni. Potrebbe essere utile per finanziare il mio prelievo anticipato :( reddit
Dagnino, sfratto rinviato di un mese per la storica pasticceria. Chiesto il vincolo di bene artisticoLa storica pasticceria siciliana Dagnino, sotto i portici della Galleria di via Vittorio Emanuele Orlando, quella delle indimenticabili scene girate da Ettore Scola nel suo film cult La famiglia, ha ... roma.repubblica.it
Inquilini di via Baodero, a Roma: per la centenaria Pina sfratto rinviato a ottobre. La risposta della proprietà: Ristruttureremo le caseLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Per Pina & C. sfratto rinviato almeno a ottobre da via Badoero pubblicato il 10 Luglio 2026 a firma di Si. D’O. ilfattoquotidiano.it