sfratto rinviato per la centenaria della garbatella ma manca una presa di posizione chiara dal sindaco

Notizia in breve

Lo sfratto di una donna di 102 anni nella zona della Garbatella è stato rinviato, ma il sindaco non ha ancora espresso una posizione ufficiale sulla vicenda. La decisione di posticipare l’atto di sfratto è stata adottata, anche se non sono state fornite motivazioni ufficiali. Nel frattempo, centinaia di cittadini si sono radunati davanti all’abitazione per opporsi all’operazione. La situazione si è verificata in un giorno di luglio, in un contesto di forte calore e mobilitazione popolare.