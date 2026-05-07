Busyan 64 anni adesso è in mezzo a una strada | lo sfratto rinviato per 22 volte

Dopo oltre tre decenni in Italia, un uomo di 64 anni si trova senza casa, costretto a lasciare l’abitazione a seguito di uno sfratto, rimandato 22 volte. Questa mattina, infatti, ha dovuto abbandonare l’immobile, nonostante i ripetuti rinvii che avevano differito l’evacuazione. La situazione ha portato l’uomo a trovarsi in strada, dove si trova attualmente.

Dopo l’ennesimo rinvio oggi Busyan ha dovuto abbandonare la casa. Uno sfratto rinviato per 22 volte ma questa mattina l’uomo – 64 anni, da oltre trent’anni in Italia – si ritrova in mezzo a una strada. Al momento il Comune di Monza non ha ancora individuato una soluzione per lui.Il picchetto e lo.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Sfratto rinviato in via San Carlo a Bologna per Alessandra, mamma single con una figlia di 3 anniBologna, 17 marzo 2026 – Continua l’odissea di Alessandra, 39 anni, mamma single, con una figlia di tre anni. Sfratto rinviato al 21 aprile. Il video dell'attivista"Così siamo riusciti a ottenere un rinvio per dare il tempo ad Alessandra di trovare una soluzione abitativa".