Garbatella fa scudo a Pina | la centenaria sotto sfratto diventa simbolo dell’emergenza casa

Notizia in breve

Nella zona della Garbatella, una donna di 100 anni si trova sotto sfratto, attirando l’attenzione sulla crisi abitativa. La sua abitazione, dove vive da molti anni, è stata messa all’asta e la sua famiglia ha ricevuto l’ordine di lasciare l’appartamento. La vicenda ha suscitato reazioni tra i residenti e le associazioni, che chiedono interventi per le persone in difficoltà.