Garbatella fa scudo a Pina | la centenaria sotto sfratto diventa simbolo dell’emergenza casa
Nella zona della Garbatella, una donna di 100 anni si trova sotto sfratto, attirando l’attenzione sulla crisi abitativa. La sua abitazione, dove vive da molti anni, è stata messa all’asta e la sua famiglia ha ricevuto l’ordine di lasciare l’appartamento. La vicenda ha suscitato reazioni tra i residenti e le associazioni, che chiedono interventi per le persone in difficoltà.
Roma, 9 luglio 2026 – Il caso della signora Pina, anziana residente della Garbatella sotto sfratto, diventa il simbolo di una tensione abitativa sempre più forte nella Capitale. La vicenda riguarda un’anziana che vive da decenni nello storico quartiere romano e che rischia di lasciare la propria casa dopo aver accumulato una morosità. Ma intorno al suo caso si è aperto un fronte più ampio: quello degli immobili lasciati vuoti, della gestione dei grandi patrimoni residenziali e della trasformazione sociale di interi pezzi di città. Sfratto a Garbatella, il caso della signora Pina. La signora Pina abita in via Badoero da molti anni. Per i... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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Si parla di: Garbatella fa scudo intorno all'anziana centenaria sfrattata dal fondo Cicerone; Garbatella, contro lo sfratto di Pina una petizione con 8mila firme e un atto promosso dal Pd.
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