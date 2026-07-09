Il concerto di Sfera Ebbasta a San Siro ha attirato molta attenzione anche per il suo look. L’evento, organizzato per celebrare i dieci anni di carriera del rapper, ha visto l’artista esibirsi con alcuni dei suoi brani più noti. La serata ha incluso anche una lunga lista di ospiti, rendendo l’evento particolarmente seguito.

I festeggiamenti organizzati da Sfera Ebbasta per i suoi dieci anni di carriera sono destinati a far parlare per ben più di un motivo. Il primo, ovviamente, è l’evento, con una serata che ha visto il rapper di Cinisello proporre alcuni dei suoi brani più famosi, il tutto con una lista di ospiti lunghissima. Giusto qualche nome: Guè, Marracash, Lazza, Anna, Tedua e Shiva. Poi c’è la scenografia, quella con un Duomo tridimensionale largo 20 metri che sovrastava il palco davanti a 50mila persone – che diventeranno il doppio dopo la seconda serata in programma questa sera. Ultimo, ma non ultimo per ordine di importanza, è il look scelto da Sfera Ebbasta per la serata: un ensamble Chrome Hearts custom-made composto da un gilet e da un paio di pantaloni in pelle, decorati con le famose croci del marchio americano e con finiture in argento. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il live di Sfera Ebbasta a San Siro è stato incredibile anche per questo look

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TEDUA e SFERA EBBASTA live a SAN SIRO con HOE

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