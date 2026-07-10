Seveso, per non dimenticare. Cerimonia con Mattarella

Notizia in breve

Oggi a Seveso si è svolta una cerimonia con il presidente della Repubblica per ricordare il disastro del 10 luglio 1976. Un guasto in un reattore di uno stabilimento chimico ha provocato una fuoriuscita di sostanze tossiche nell’aria, causando un grave incidente ambientale. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini e autorità, con momenti di commemorazione e riflessione.