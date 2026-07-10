Seveso per non dimenticare Cerimonia con Mattarella

Da tv2000.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi a Seveso si è svolta una cerimonia con il presidente della Repubblica per ricordare il disastro del 10 luglio 1976. Un guasto in un reattore di uno stabilimento chimico ha provocato una fuoriuscita di sostanze tossiche nell’aria, causando un grave incidente ambientale. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini e autorità, con momenti di commemorazione e riflessione.

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Oggi a Seveso cerimonia con il presidente Mattarella per ricordare la tragedia accaduto il 10 luglio 1976 quando un guasto, in un reattore nello stabilimento ICMESA della Brianza diede il via ad uno dei più imponenti disastri ambientali d’Italia. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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