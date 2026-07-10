Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Seveso, per partecipare alla cerimonia commemorativa del 50° anniversario del disastro nello stabilimento Icmesa. Presenti, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica dell’Italia Gilberto Pichetto Fratin e il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Il Capo dello Stato è stato accolto da un applauso e dall’esecuzione dell’inno d’Italia. Il Capo dello Stato ha preso parte alla cerimonia al “Bosco delle Querce”, il parco protetto regionale nato sopra i terreni bonificati dopo l’incidente, nell’area del “Grande pioppo”, l’unica pianta sopravvissuta alle operazioni di bonifica e oggi inserita nel registro degli alberi monumentali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Seveso, Mattarella alla cerimonia per il 50esimo anniversario: “Disastro ambientale tra più drammatici a livello globale”

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Seveso, il presidente Mattarella alla cerimonia dei 50 anni dal disastro dell'Icmesa

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