Il 10 luglio 1976, alle 12.37, un guasto in un reattore di uno stabilimento in Brianza provocò la fuoriuscita di diossina. L’incidente, avvenuto in un impianto chimico, segnò un cambiamento nella percezione della sicurezza ambientale in Italia e in Europa.

Erano le 12.37 del 10 luglio 1976 quando un guasto in un reattore nello stabilimento Icmesa di Meda, in Brianza, causò la fuoriuscita di diossina. Un evento che rappresentò un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza ambientale. A Seveso, oggi, si è tenuta una cerimonia con il Presidente Mattarella. Servizio di Leonardo Possati RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Seveso, Mattarella: Svolta coscienza ambientale

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