seveso mattarella ricorda il disastro ambientale

In occasione del cinquantesimo anniversario del disastro di Seveso, il Presidente della Repubblica ha ricordato l’incidente avvenuto il 10 luglio 1976 presso uno stabilimento industriale. L’esplosione ha causato il rilascio di diossina, contaminando le aree di Seveso, Cesano Maderno e Desio. L'evento ha avuto ripercussioni ambientali e sanitarie e ha portato a interventi di emergenza e a normative di sicurezza più stringenti.

Nel cinquantesimo anniversario del disastro di Seveso, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato l’esplosione avvenuta il 10 luglio 1976 nello stabilimento Icmesa di Meda, che sprigionò una nube tossica di diossina contaminando Seveso, Cesano Maderno e Desio. Mattarella ha definito l’evento “uno dei più drammatici” affrontati dall’Italia, sottolineando che i suoi effetti inquinanti lo rendono ancora oggi uno dei disastri ambientali più gravi a livello globale L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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