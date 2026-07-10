Il presidente della Repubblica ha partecipato a Seveso alla cerimonia per il 50° anniversario del disastro ambientale del 1976, quando un’esplosione in uno stabilimento industriale ha rilasciato una nube di diossina. L’evento ha segnato un punto di svolta nella normativa sulla sicurezza ambientale in Europa. La commemorazione si è svolta nel luogo dell’incidente, che causò contaminazioni e danni alla salute pubblica.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato oggi a Seveso, in provincia di Monza e della Brianza, alla cerimonia ufficiale per il cinquantesimo anniversario del disastro ambientale del 10 luglio 1976, quando una nube di diossina si sprigionò in seguito all’esplosione nello stabilimento Icmesa. Nel suo intervento il Capo dello Stato ha ricordato come quella tragedia abbia segnato una svolta nella cultura della prevenzione e della sicurezza ambientale, non solo in Italia ma in tutta Europa. “Un punto di svolta per la coscienza italiana ed europea”. “ Quel che accadde a Seveso divenne un punto di svolta, nella coscienza italiana ed europea, per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l’emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione “, ha dichiarato Mattarella. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Mattarella a Seveso per i 50 anni del disastro: “Fu un punto di svolta per la sicurezza ambientale europea”

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Mattarella a Seveso a 50 anni dal disastro ambientale: Ripartenza segno di riscossa civile

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