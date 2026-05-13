Quirinale Mattarella partecipa alla cerimonia per il 145° anniversario Siae

Da ilgiornale.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina al Palazzo del Quirinale si è tenuta una cerimonia per il 145° anniversario della Società Italiana degli Autori ed Editori. Alla celebrazione ha partecipato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti dell’organizzazione e delle istituzioni coinvolte. La commemorazione ha avuto luogo nel rispetto delle tradizionali formalità istituzionali.

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Si è svolta questa mattina al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia in occasione del 145° anniversario dell'istituzione della Società Italiana degli Autori ed Editori - Siae. Nel corso dell'incontro sono intervenuti il Presidente della Siae, Salvatore Nastasi, Caterina Caselli e Riccardo Zanotti, in rappresentanza della Sezione Musica, Paolo Sorrentino, in rappresentanza della Sezione Cinema, e Diego Bianchi, in rappresentanza della Sezione Dramma e Opere Radiotelevisive.Al termine, il Presidente Mattarella ha rivolto un indirizzo di saluto. Erano presenti personalità del mondo della musica, del cinema, del teatro, della radio e della televisione, delle arti figurative e della letteratura.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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