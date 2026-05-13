Quirinale Mattarella partecipa alla cerimonia per il 145° anniversario Siae
Questa mattina al Palazzo del Quirinale si è tenuta una cerimonia per il 145° anniversario della Società Italiana degli Autori ed Editori. Alla celebrazione ha partecipato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti dell’organizzazione e delle istituzioni coinvolte. La commemorazione ha avuto luogo nel rispetto delle tradizionali formalità istituzionali.
Si è svolta questa mattina al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia in occasione del 145° anniversario dell'istituzione della Società Italiana degli Autori ed Editori - Siae. Nel corso dell'incontro sono intervenuti il Presidente della Siae, Salvatore Nastasi, Caterina Caselli e Riccardo Zanotti, in rappresentanza della Sezione Musica, Paolo Sorrentino, in rappresentanza della Sezione Cinema, e Diego Bianchi, in rappresentanza della Sezione Dramma e Opere Radiotelevisive.Al termine, il Presidente Mattarella ha rivolto un indirizzo di saluto. Erano presenti personalità del mondo della musica, del cinema, del teatro, della radio e della televisione, delle arti figurative e della letteratura.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Notizie correlate
Mattarella, la cerimonia al Quirinale per la Giornata internazionale della donna: ‘Il conto tra la Repubblica e le donne non è ancora alla pari’Questa mattina al Palazzo del Quirinale la cerimonia per la celebrazione della Giornata Internazionale della Donna.
Anniversario Polizia, vertici accolti da Mattarella al QuirinaleAnniversario della Polizia di Stato: i vertici del corpo sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente Mattarella in vista della cerimonia del 10...
Temi più discussi: Riunione del Consiglio Supremo di Difesa; I campioni del mondo di tennis al Quirinale dal Presidente Mattarella; David di Donatello, Mattarella partecipa alla cerimonia di presentazione dei candidati - la diretta; Mattarella incontra il tennis italiano: Protagonisti nel mondo. FOTO.
Oggi ho avuto l’onore di partecipare al @quirinale alla Cerimonia per il Settantesimo Anniversario della @cortecostituzionale , alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. facebook
Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha partecipato al #Quirinale alla Cerimonia in occasione dei settant'anni della Corte Costituzionale. x.com
Il video in cui Valditara dice che Piersanti Mattarella è stato ucciso dalle Brigate Rosse - reddit.com reddit
QUIRINALE | Lazio e Inter da Mattarella alla vigilia della finale: la fine dell'incontroSegui in diretta dal Quirinale, su Cittaceleste.it, la cerimonia di ricevimento di Lazio e Inter alla vigilia della finale di Coppa Italia ... cittaceleste.it
Antonio Bertoli, a 12 anni promosso alfiere da Mattarella: Al Quirinale con mamma e papà, che emozione...Lo scout dell’Agesci alla cerimonia assieme ad altri 28 giovani che hanno ricevuto il riconoscimento. I genitori: È stato incredibile. Ma dovrebbe essere la normalità ... ilgiorno.it