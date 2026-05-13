Quirinale Mattarella partecipa alla cerimonia per il 145° anniversario Siae

Questa mattina al Palazzo del Quirinale si è tenuta una cerimonia per il 145° anniversario della Società Italiana degli Autori ed Editori. Alla celebrazione ha partecipato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti dell’organizzazione e delle istituzioni coinvolte. La commemorazione ha avuto luogo nel rispetto delle tradizionali formalità istituzionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui