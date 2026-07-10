Seveso 50 anni fa il disastro Le testimonianze di chi c’era

Notizia in breve

A 50 anni dal disastro dell’Icmesa, avvenuto il 10 luglio 1976, una grande esplosione nello stabilimento industriale rilasciò una nube di diossina tossica. La fuoriuscita di sostanze nocive causò danni ambientali e alla salute delle persone presenti. Le testimonianze di chi ha vissuto quei momenti raccontano l’impatto dell’incidente e le conseguenze di quella giornata. La vicenda resta uno dei peggiori incidenti industriali in Italia.