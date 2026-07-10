Seveso 50 anni fa il disastro Le testimonianze di chi c’era
A 50 anni dal disastro dell’Icmesa, avvenuto il 10 luglio 1976, una grande esplosione nello stabilimento industriale rilasciò una nube di diossina tossica. La fuoriuscita di sostanze nocive causò danni ambientali e alla salute delle persone presenti. Le testimonianze di chi ha vissuto quei momenti raccontano l’impatto dell’incidente e le conseguenze di quella giornata. La vicenda resta uno dei peggiori incidenti industriali in Italia.
A 50 anni dal disastro ambientale dell’Icmesa del 10 luglio 1976, quando una nube tossica di diossina si sprigionò a seguito di una esplosione nello stabilimento industriale, la storia di quanto avvenne quel giorno con le testimonianze di chi c’era. Tra queste anche quella dell’arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini. Servizio di Raffaella Frullone RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Seveso, 50 anni fa il disastro. Le testimonianze di chi cera
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Tv2000. . Il Presidente della #Repubblica, Sergio #Mattarella, si è recato a #Seveso in occasione del 50° anniversario del disastro ambientale avvenuto il 10 luglio del 1976, a seguito della fuoriuscita di una nube #tossica di #diossina dallo stabilimento chi facebook
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Diossina, 50 anni dal disastro di Seveso: 10 luglio 1976 in Brianza reddit
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