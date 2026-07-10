Seveso 50 anni fa il disastro Icmesa | le immagini d' epoca nel video dei Vigili del Fuoco
Il 10 luglio 1976, un incendio nell’impianto chimico di Seveso provocò la fuoriuscita di una nube di diossina. La sostanza tossica contaminò un’ampia zona della Brianza, coinvolgendo anche la popolazione locale. I Vigili del Fuoco hanno diffuso un video con immagini d’epoca che mostrano le operazioni di intervento e la diffusione della nube. La fuoriuscita di diossina si verificò durante un incidente nell’impianto di produzione chimica.
(LaPresse) Il 10 luglio 1976 una nube di diossina fuoriuscÃ¬ da un impianto chimico, contaminando un'ampia area della Brianza e la popolazione residente. A cinquant'anni dal disastro di Seveso in un video pubblicato sui social dai vigili del fuoco le immagini d'epoca che documentano quanto accaduto. Milano, incendio deposito BRT. Il testimone: Â«Con il caldo e un poâ?? d'aria si Ã¨ infiammato tuttoÂ» Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde Ã¨ necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. 🔗 Leggi su Video.corriere.it
SEVESO 50 anni dopo il più grave disastro ambientale e industriale d'Italia
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