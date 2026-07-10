Il 10 luglio 1976, un incendio nell’impianto chimico di Seveso provocò la fuoriuscita di una nube di diossina. La sostanza tossica contaminò un’ampia zona della Brianza, coinvolgendo anche la popolazione locale. I Vigili del Fuoco hanno diffuso un video con immagini d’epoca che mostrano le operazioni di intervento e la diffusione della nube. La fuoriuscita di diossina si verificò durante un incidente nell’impianto di produzione chimica.

(LaPresse) Il 10 luglio 1976 una nube di diossina fuoriuscÃ¬ da un impianto chimico, contaminando un'ampia area della Brianza e la popolazione residente. A cinquant'anni dal disastro di Seveso in un video pubblicato sui social dai vigili del fuoco le immagini d'epoca che documentano quanto accaduto. Milano, incendio deposito BRT. Il testimone: Â«Con il caldo e un poâ?? d'aria si Ã¨ infiammato tuttoÂ» Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde Ã¨ necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

© Video.corriere.it - Seveso, 50 anni fa il disastro Icmesa: le immagini d'epoca nel video dei Vigili del Fuoco

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SEVESO 50 anni dopo il più grave disastro ambientale e industriale d'Italia

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