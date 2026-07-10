Seveso 50 anni fa il disastro Icmesa | le immagini d' epoca nel video dei vigli del fuoco
Il 10 luglio 1976 si verificò un incidente in un impianto chimico che portò alla fuoriuscita di diossina, contaminando vaste zone della Brianza e le persone che vi abitavano. A cinquant’anni dall’evento, le immagini d’epoca mostrano le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco. Il disastro di Seveso resta un episodio che evidenzia la necessità di controlli rigorosi sulla sicurezza industriale e sulla prevenzione di incidenti chimici.
Il 10 luglio 1976 una nube di diossina fuoriuscì da un impianto chimico, contaminando un’ampia area della Brianza e la popolazione residente. A cinquant’anni dal disastro di Seveso, il ricordo di quella tragedia resta un monito sull’importanza della sicurezza industriale e della prevenzione. In un video pubblicato sui social dai vigli del fuoco le immagini storiche che documentano il disastro. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it
SEVESO 50 anni dopo il più grave disastro ambientale e industriale d'Italia
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