I servizi israeliani hanno comunicato agli Stati Uniti di aver scoperto un nuovo piano iraniano per uccidere l’ex presidente degli Stati Uniti. La notizia, riportata dal Wall Street Journal, si basa su informazioni di intelligence condivise tra le due parti. Nel frattempo, la regione di Hormuz si trova in crisi dopo una serie di raid, con il tratto marittimo vicino al collasso.

I sraele ha condiviso con gli Usa informazioni di intelligence che indicherebbero un nuovo piano iraniano per uccidere Donald Trump. Lo riferisce il Wall Street Journal, l’informazione degli 007 segna un’escalation nella guerra tra Washington e Teheran. “Da anni – scrive il quotidiano americano – l’Iran ha promesso apertamente di vendicarsi di Trump per l’assassinio di Qassem Soleimani, alto generale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, avvenuto durante il primo mandato del presidente. Israele: c’è un nuovo piano dell’Iran per uccidere Trump. È stato lo stesso Trump, parlando con i giornalisti ad Ankara a margine del vertice Nato, a fare riferimento a minacce alla sua vita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Servizi israeliani agli Usa: “L’Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump”. Hormuz al collasso dopo i raid

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