L'intelligence israeliana ha consegnato agli Stati Uniti un dossier che contiene informazioni su un presunto piano dell'Iran per uccidere un ex presidente degli Stati Uniti. Secondo quanto riportato, l'Iran avrebbe elaborato un piano per eliminare l'ex inquilino della Casa Bianca. Le autorità statunitensi stanno analizzando le informazioni ricevute e non sono state rese note ulteriori dettagli o conferme ufficiali.

Israele avrebbe trasmesso agli Stati Uniti nuove informazioni di intelligence che indicherebbero un presunto piano dell'Iran per assassinare Donald Trump. L'indiscrezione è stata riportata dal Wall Street Journal, che cita fonti a conoscenza del dossier e parla di un possibile inasprimento dello scontro tra Washington e Teheran. Secondo il quotidiano americano, le informazioni sarebbero state condivise recentemente dalle autorità israeliane con l'amministrazione statunitense, anche se al momento non sono stati resi noti dettagli sul contenuto dell'intelligence né sul livello di attendibilità della minaccia. Le minacce dell'Iran dopo la morte di Soleimani La presunta minaccia si inserisce in un contesto di tensione che dura da anni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - «L'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump»: l'allarme dell'intelligence israeliana e il dossier consegnato agli Usa

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