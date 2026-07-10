Teheran ha un nuovo piano per uccidere Trump l’alert israeliano agli Usa Navi ferme a Hormuz sepolto Khamenei dopo 6 giorni di funerali – La diretta

Le navi nel Golfo di Hormuz sono rimaste ferme negli ultimi due giorni a causa degli scontri tra Iran e Stati Uniti, causando la paralisi del traffico navale nello stretto. Nel frattempo, il leader iraniano è stato sepolto dopo sei giorni di funerali, mentre un allarme israeliano ha segnalato un possibile piano iraniano per uccidere un alto funzionario statunitense.

Gli ultimi due giorni di scontri incrociati tra Iran e Stati Uniti sono ripresi nel Golfo, portando alla paralisi il traffico navale nello stretto di Hormuz. Sempre più a rischio i negoziati di pace tra Usa e Iran, ma secondo quanto riferito alla Cnn da un funzionario americano i colloqui tecnici sul dossier nucleare proseguono comunque. «Gli Stati Uniti restano impegnati a trovare una soluzione e i colloqui tecnici proseguono, l’Iran non potrà mai possedere un’arma nucleare», ha detto la fonte, precisando che il memorandum d’intesa resta «basato sui risultati» e che le azioni di Teheran «rappresentano un mancato raggiungimento degli obiettivi a un livello inaccettabile». 🔗 Leggi su Open.online

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