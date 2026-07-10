se per assistere gli anziani si mette il patrimonio in vendita

Il Golgi-Redaelli ha annunciato la vendita di tre immobili in via Olmetto per coprire i debiti. La decisione riguarda un patrimonio immobiliare di proprietà dell’ente, che verrà messo sul mercato. La vendita mira a riequilibrare i conti e a far fronte alle difficoltà finanziarie. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sul valore totale degli immobili o sui tempi di vendita.

Caro Schiavi, ho letto con stupore la notizia della decisione del Golgi-Redaelli di procedere alla vendita di tre immobili in via Olmetto per riequilibrare i propri conti.A mio avviso, tuttavia, non si può parlare di un vero risanamento del bilancio. La cessione di un patrimonio immobiliare consente certamente di generare liquidità e di tamponare una situazione contingente, ma non elimina il problema strutturale: se la gestione continua a produrre perdite operative, tra qualche anno il problema si ripresenterà negli stessi termini, con l’aggravante di un patrimonio ormai ridotto. Ho avuto modo di conoscere direttamente la struttura di Milano... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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