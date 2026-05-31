Italia ricchezza in crescita | il patrimonio si concentra sugli anziani
In Italia, il patrimonio si concentra sempre più sugli anziani, mentre la capacità di risparmio dei giovani è diminuita del 17%. La distribuzione delle eredità future sarà influenzata dal livello di istruzione, che potrebbe incidere sulla quantità di ricchezza trasferita. I dati mostrano che le riserve di denaro e beni tendono a passare principalmente alle fasce di età più avanzate, contribuendo ad accentuare le disparità di ricchezza tra generazioni.
? Punti chiave Come influenzerà il titolo di studio la distribuzione delle eredità future?. Perché la capacità di risparmio dei giovani è calata del 17%?. Chi beneficerà del massiccio trasferimento di immobili previsto nei prossimi anni?. Come cambieranno le abitudini di consumo di chi attende un'eredità?.? In Breve Ricchezza netta famiglie a 12.326 miliardi con incremento rispetto all'8,3 volte del reddito 2024.. Patrimonio nuclei sopra i 65 anni al 32% contro il 4% delle famiglie giovani.. Trasferimento ereditario previsto al 40% con impatto maggiore su immobili e nuclei istruiti.. Aspettativa eredità spinge consumi giovani del 7% riducendo il risparmio del 17%. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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