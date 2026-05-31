Italia ricchezza in crescita | il patrimonio si concentra sugli anziani

Notizia in breve

In Italia, il patrimonio si concentra sempre più sugli anziani, mentre la capacità di risparmio dei giovani è diminuita del 17%. La distribuzione delle eredità future sarà influenzata dal livello di istruzione, che potrebbe incidere sulla quantità di ricchezza trasferita. I dati mostrano che le riserve di denaro e beni tendono a passare principalmente alle fasce di età più avanzate, contribuendo ad accentuare le disparità di ricchezza tra generazioni.