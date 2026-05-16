Donald Trump la lettera choc a Vance | Ecco cosa dovete fare se mi uccidono

Una lettera è stata trovata nel cassetto della scrivania dello Studio Ovale, indirizzata al vicepresidente da Donald Trump. In questo documento, l’ex presidente ha indicato le azioni da adottare nel caso in cui gli dovesse accadere qualcosa di grave. La comunicazione contiene istruzioni precise e dettagliate, senza indicare motivazioni o ragioni, e si concentra esclusivamente sui passaggi da seguire in quella eventualità. La scoperta ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità competenti.

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Una lettera è stata lasciata da Donald Trump nel cassetto della scrivania dello Studio Ovale, indirizzata al suo vice JD Vance, con istruzioni nel caso in cui al presidente dovesse accadere qualcosa."C'è una lettera nel cassetto del Resolute Desk, indirizzata al vice presidente, nel caso in cui dovesse accadergli qualcosa", ha rivelato Sebastian Gorka, capo dell’antiterrorismo dell’amministrazione americana, nel podcast "Pod Force One". Gorka ha precisato di non poter rivelare i contenuti della missiva, aggiungendo: "Abbiamo dei protocolli, credetemi. Non sono protocolli di cui posso discutere, ma ne abbiamo".La lettera si inserisce in una più ampia strategia di "proiezione di forza verso avversari come Cina, Iran e Russia". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Donald Trump, la lettera choc a Vance: "Ecco cosa dovete fare se mi uccidono" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Asim Munir Fools Trump — Pakistan's Secret Game at Strait of Hormuz Exposed | Sullo stesso argomento Leggi anche: Bancomat e carte, cambia tutto: “Ecco cosa dovete fare” Donald Trump, la foto-choc che scatena le voci sulla salute del presidente: cosa si scopreNegli Stati Uniti torna al centro dell’attenzione pubblica la salute di Donald Trump dopo la diffusione di una fotografia scattata durante un evento... Una lettera nel cassetto della scrivania dello Studio Ovale, dove tradizionalmente il presidente uscente lascia un messaggio d'auguri al suo successore, con le indicazioni su come procedere in caso di morte di Donald Trump. L'ha lasciata il tycoon al suo num x.com Donald Trump e la lettera a Vance: Ecco cosa fare se mi uccidonoIn un cassetto della scrivania dello Studio Ovale, Donald Trump ha lasciato una lettera con le indicazioni per Vance su cosa fare in caso di morte ... notizie.it Donald Trump, la lettera choc a Vance: Ecco cosa dovete fare se mi uccidono. Dal vice alla speaker, la linea di successioneUna lettera nel cassetto della scrivania dello Studio Ovale, dove tradizionalmente il presidente uscente lascia un messaggio d'auguri al suo successore, con le indicazioni su come procedere ... leggo.it