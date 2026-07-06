Sequestra la ex a Natale e la violenta | condannato a 7 anni e 7 mesi Le diceva | Se non stai con me ti uccido
Sequestrata e violentata dal compagno a Roma il giorno di Natale: dopo mesi di abusi e violenze, l'uomo è stato condannato a 7 anni e 7 mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Una relazione segnata da minacce, violenze e isolamento, fino al sequestro e alla violenza sessuale denunciati dalla giovane dopo la notte di Natale. Per l'ex compagno la Procura di Roma ha chiesto una condanna a 8 anni e 7 mesi di carcere. facebook
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