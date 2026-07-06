Sequestra la ex a Natale e la violenta | condannato a 7 anni e 7 mesi Le diceva | Se non stai con me ti uccido

Sequestrata e violentata dal compagno a Roma il giorno di Natale: dopo mesi di abusi e violenze, l'uomo è stato condannato a 7 anni e 7 mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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