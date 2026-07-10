La FIFA e la UEFA sono le due principali organizzazioni del calcio mondiale, con responsabilità rispettivamente a livello globale e europeo. La FIFA si occupa degli interessi del calcio nel mondo, mentre la UEFA gestisce i tornei e le squadre più importanti in Europa. I loro presidenti sono avversi e rappresentano due interessi distinti, che spesso portano a divergenze nelle decisioni e nelle strategie.

La federazione del calcio globale e la confederazione del calcio europeo hanno interessi diversi, e presidenti avversi: perché? La FIFA e la UEFA sono le due più importanti organizzazioni del calcio mondiale, dato che ne gestiscono gli interessi rispettivamente per il mondo e per l’Europa, dove ci sono i tornei e le squadre più ricche e forti. Da decenni hanno, almeno sulla carta, il comune obiettivo di far crescere il calcio in Europa e nel mondo, ma soprattutto negli ultimi anni sono spesso in disaccordo, e quindi in competizione. Di mezzo ci sono interessi a volte in contrasto, visioni diverse sul futuro del calcio, e la volontà dell’UEFA di distanziarsi e differenziarsi da quello che decide di fare la FIFA. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Se la FIFA va da una parte, l’UEFA va dall’altra

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