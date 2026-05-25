Il Como va in Champions ma non rispetta ancora le regole UEFA | cosa rischia se non si adegua
Il Como, nonostante abbia ottenuto la qualificazione in Champions, rischia sanzioni se non si adegua ai parametri UEFA. La società deve rispettare requisiti riguardanti lo stadio, la presenza di giovani e il bilancio. Se non ottempera, potrebbe vedersi ridotta la rosa a disposizione per le competizioni. La squadra, quindi, dovrà intervenire per conformarsi alle regole imposte dall'ente calcistico internazionale.
Il Como è in Champions ma deve rientrare nei rigidi parametri Uefa tra stadio, giovani e bilancio. Il rischio è quello di avere una rosa ridotta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
IL COMO E I PARAMETRI UEFA CHE NON RISPETTA
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