Il Como va in Champions ma non rispetta ancora le regole UEFA | cosa rischia se non si adegua

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Como, nonostante abbia ottenuto la qualificazione in Champions, rischia sanzioni se non si adegua ai parametri UEFA. La società deve rispettare requisiti riguardanti lo stadio, la presenza di giovani e il bilancio. Se non ottempera, potrebbe vedersi ridotta la rosa a disposizione per le competizioni. La squadra, quindi, dovrà intervenire per conformarsi alle regole imposte dall'ente calcistico internazionale.

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Il Como è in Champions ma deve rientrare nei rigidi parametri Uefa tra stadio, giovani e bilancio. Il rischio è quello di avere una rosa ridotta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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IL COMO E I PARAMETRI UEFA CHE NON RISPETTA

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