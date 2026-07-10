Le famiglie chiedono il ripristino dei codici meccanografici delle scuole, dopo che il governo non ha fatto ricorso contro la sentenza del Tar che annulla il piano di dimensionamento scolastico. La decisione di non ricorrere al Consiglio di Stato è stata accolta positivamente, ma ora si attende un intervento per riattivare i codici e garantire l’organizzazione locale in vista dell’inizio dell’anno scolastico. La richiesta riguarda la definizione precisa degli assetti delle scuole interessate.

Bene il non ricorso del Governo al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che annulla il dimensionamento, ma ora le famiglie chiedono il ripristino dei codici meccanografici per ridare concretezza all’assetto locale in vista del nuovo anno scolastico. La sentenza in oggetto è quella emessa nelle scorse settimane dal Tribunale amministrativo, che aveva accolto il ricorso di famiglie e Comune contro la soppressione di due direzioni didattiche e della scuola media Alighieri Pascoli (per altro demolita e mai ricostruita). Il caso a Città di Castello continua ad alimentare il dibattito cittadino e finirà di nuovo anche sui tavoli del Governo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scuole “tagliate“, è scontro aperto. Le famiglie: "Ora i codici delle scuole"

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