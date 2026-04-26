Tutte le scuole licei? Una riforma che non tiene conto delle famiglie e delle spese per l’università Lettera

Da orizzontescuola.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina su internet è stato diffuso un articolo che annuncia un possibile cambiamento nel sistema scolastico italiano, con l'intenzione di ridurre gli istituti tecnici e puntare sui licei, come il liceo chimico, agrario, meccanico e tessile. La notizia ha suscitato reazioni di alcune famiglie che evidenziano preoccupazioni riguardo ai costi aggiuntivi per l’università e alle conseguenze pratiche di questa riforma.

Inviata da Luana Perrone - Questa mattina su internet ho letto l'articolo con il titolo " Addio agli Istituti tecnici, Valditara: Verso il Liceo chimico, agrario, meccanico e tessile. Approvazione già da settembre, se ci saranno i tempi tecnici ". L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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