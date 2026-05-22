Notte bianca delle scuole a via Anagni | arrivano i Patti digitali per le famiglie
Nella notte bianca delle scuole a via Anagni, nel V municipio di Roma, l’istituto comprensivo ha organizzato un evento per coinvolgere le famiglie su temi legati alla tecnologia e alla responsabilità dei ragazzi. Durante la serata, sono stati presentati i Patti digitali, strumenti destinati a definire le regole condivise tra scuola e famiglie sull’uso consapevole dei dispositivi digitali. L’iniziativa ha previsto interventi e momenti di confronto con genitori, docenti e studenti.
L'istituto comprensivo di via Anagni, nel V municipio di Roma, apre le porte alla comunità per parlare di tecnologia, ragazzi e responsabilità condivisa. La sera del 22 maggio 2026 la scuola ospiterà una nuova edizione della Notte bianca delle scuole aperte, durante la quale verranno presentati i. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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