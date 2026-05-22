Notte bianca delle scuole a via Anagni | arrivano i Patti digitali per le famiglie

Nella notte bianca delle scuole a via Anagni, nel V municipio di Roma, l’istituto comprensivo ha organizzato un evento per coinvolgere le famiglie su temi legati alla tecnologia e alla responsabilità dei ragazzi. Durante la serata, sono stati presentati i Patti digitali, strumenti destinati a definire le regole condivise tra scuola e famiglie sull’uso consapevole dei dispositivi digitali. L’iniziativa ha previsto interventi e momenti di confronto con genitori, docenti e studenti.

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