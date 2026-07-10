Scuola Parisi Lega | Finanziamenti agli istituti del Sannio segnale concreto di attenzione del Governo
Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato finanziamenti per le scuole del Sannio, considerati un segnale di attenzione concreta verso la provincia. La Lega sottolinea che questa misura premia in modo diretto le istituzioni scolastiche locali, evidenziando un intervento capillare e tangibile da parte del Governo. La comunicazione viene accolta come un riscontro positivo alle richieste di supporto per le scuole della zona.
“Il forte segnale di attenzione che giunge dal Ministero guidato da Giuseppe Valditara premia in modo capillare e tangibile la nostra provincia – dichiara Parisi –. Vedere un numero così significativo di scuole dell’intero Sannio ammesse al finanziamento è la dimostrazione di come la Lega al Governo metta al centro l’edilizia scolastica e la qualità dell’offerta formativa. Un Governo che investe concretamente nella scuola, nelle sue strutture e nei suoi strumenti, è a tutti gli effetti un governo che guarda con lungimiranza allo sviluppo socio-economico e al futuro dell’intero Paese. Rivolgo quindi un sentito ringraziamento al ministro Giuseppe Valditara per aver posto in essere una misura strategica che mira con decisione a incentivare la modernizzazione, la digitalizzazione e l’efficientamento dei servizi scolastici”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Segui gli aggiornamenti su Scuola.
Notizie e thread social correlati
Sicurezza del territorio, Parisi (Lega): “Risultati concreti dal Governo per il Sannio”Il rappresentante della Lega ha commentato i recenti interventi del Governo sul territorio del Sannio, evidenziando che si tratta di risultati...
Disabilità, Smarrazzo: "Dalla Regione segnale concreto e importante di attenzione"Un rappresentante regionale ha commentato lo stanziamento annunciato nell’ambito di un pacchetto chiamato ‘Inclusione’, definendolo un segnale...