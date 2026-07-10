“Il forte segnale di attenzione che giunge dal Ministero guidato da Giuseppe Valditara premia in modo capillare e tangibile la nostra provincia – dichiara Parisi –. Vedere un numero così significativo di scuole dell’intero Sannio ammesse al finanziamento è la dimostrazione di come la Lega al Governo metta al centro l’edilizia scolastica e la qualità dell’offerta formativa. Un Governo che investe concretamente nella scuola, nelle sue strutture e nei suoi strumenti, è a tutti gli effetti un governo che guarda con lungimiranza allo sviluppo socio-economico e al futuro dell’intero Paese. Rivolgo quindi un sentito ringraziamento al ministro Giuseppe Valditara per aver posto in essere una misura strategica che mira con decisione a incentivare la modernizzazione, la digitalizzazione e l’efficientamento dei servizi scolastici”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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© Fremondoweb.com - Scuola, Parisi (Lega): “Finanziamenti agli istituti del Sannio, segnale concreto di attenzione del Governo”

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